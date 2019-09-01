Папа римский опоздал на аудиенцию, застряв в лифте

1 сентября 2019 20:52 (UTC+04:00)

Папа римский Франциск в воскресенье провел 25 минут в застрявшем лифте и опоздал на аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает телеканал Sky News.

Лифт остановился из-за падения напряжения. Вызволять понтифика пришлось пожарным.

Выйдя к верующим на семь минут позже положенного, Франциск извинился перед ними и призвал поаплодировать своим спасителям.

"Я так им благодарен, и спустя 25 минут трудов им удалось запустить его (лифт) по новой", - сказал папа римский.

Как сообщает агентство ANSA, поломка случилась с личным лифтом папы. На нем можно подняться на третий этаж Апостольского дворца, с балкона которого понтифик проводит проповеди. Лифт ведет к папским апартаментам. Франциск жить в них отказался, однако он пользуется ими по воскресеньям и в дни некоторых мероприятий.

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