Во Франции компьютерный сбой вызвал задержки в аэропортах

1 сентября 2019 21:07 (UTC+04:00)

Сбой в компьютерной системе подачи планов полетов во Франции привел к задержкам по всей стране, следует из коммюнике Главного управления гражданской авиации Франции (DGAC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Компьютерный сбой произошел сегодня около 2.30 ночи в автоматической системе подачи в центры управления планов полетов... Этот сбой не повлиял на безопасность полетов", - говорится в сообщении.

Согласно релизу, к 11.30 утра ошибка была устранена, и система функционировала в штатном режиме.

Как отмечается в сообщении управления, сбой привел к задержкам от получаса до полутора часов в аэропортах по всей Франции, однако в течение дня "задержки постепенно уменьшатся".

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