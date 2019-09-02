В Британии подготовили законопроект, не допускающий Brexit без соглашения

Британские парламентарии-противники "жесткого" Brexit опубликовали законопроект, требующий от премьера продления срока Brexit в случае, если соглашения с ЕС к 31 октября не будет, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Целью данного законопроекта является обеспечение того, что Великобритания не покинет ЕС 31 октября без соглашения, если только на это не будет одобрения парламента", - написал в Twitter депутат-лейборист Хилари Бенн.

Законопроект будет внесен в парламент во вторник - в первый день работы парламента после летних каникул.

"Законопроект дает правительству возможность либо добиться нового соглашения с ЕС на встрече Европейского совета в следующем месяце, либо добиваться отдельного согласия парламента на выход из ЕС без соглашения", - пояснил парламентарий.

Эта неделя - по сути, последний шанс парламента повлиять на ситуацию и не допустить самого "жесткого" из всех вариантов Brexit. На следующей неделе деятельность парламента будет заморожена до середины октября по инициативе премьера Бориса Джонсона.

Джонсон в ближайшие минуты выступит со специальным заявлением, в котором прокомментирует сложившуюся ситуацию вокруг Brexit.

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