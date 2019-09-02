В Британии подготовили законопроект, не допускающий Brexit без соглашения

2 сентября 2019 21:17 (UTC+04:00)

Британские парламентарии-противники "жесткого" Brexit опубликовали законопроект, требующий от премьера продления срока Brexit в случае, если соглашения с ЕС к 31 октября не будет, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Целью данного законопроекта является обеспечение того, что Великобритания не покинет ЕС 31 октября без соглашения, если только на это не будет одобрения парламента", - написал в Twitter депутат-лейборист Хилари Бенн.

Законопроект будет внесен в парламент во вторник - в первый день работы парламента после летних каникул.

"Законопроект дает правительству возможность либо добиться нового соглашения с ЕС на встрече Европейского совета в следующем месяце, либо добиваться отдельного согласия парламента на выход из ЕС без соглашения", - пояснил парламентарий.

Эта неделя - по сути, последний шанс парламента повлиять на ситуацию и не допустить самого "жесткого" из всех вариантов Brexit. На следующей неделе деятельность парламента будет заморожена до середины октября по инициативе премьера Бориса Джонсона.

Джонсон в ближайшие минуты выступит со специальным заявлением, в котором прокомментирует сложившуюся ситуацию вокруг Brexit.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пенс: США выступают за Brexit, сохраняющий стабильность на острове Ирландия
США 21:30
Британия намерена перебросить беспилотники в Персидский залив
Другие страны 17:16
Власти Ирландии готовы рассмотреть любые предложения Великобритании по границе
Другие страны 16:33
Еще один азербайджанский проект выдвинут в новый список проектов ЕС (Эксклюзив)
Энергетика 11:12
Великобритания может разместить свои беспилотники в Персидском заливе
Другие страны 10:37
Тори могут лишить места в парламенте за попытку сорвать Brexit без сделки
Европа 05:50
Лента новостей
В Испании арестовали судно с 800 килограммами кокаина
Европа 21:58
Умер сценарист сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс
В мире 21:46
ОПЕК в августе впервые с начала года увеличила добычу нефти
Энергетика 21:33
Пенс: США выступают за Brexit, сохраняющий стабильность на острове Ирландия
США 21:30
Футболист Ареоля перешел из ПСЖ в "Реал"
Спорт 21:24
В июле Турцию посетили около 130 тыс. туристов из Азербайджана
Турция 21:00
Госкомитет Азербайджана о правилах проведения ритуалов в месяц Мухаррам
Общество 20:52
В регионах Азербайджана будут созданы классы лицея
Общество 20:16
AZAL будет осуществлять чартерные рейсы в Китай
Туризм 20:06