В Испании арестовали судно с 800 килограммами кокаина

2 сентября 2019 21:58 (UTC+04:00)

Американский парусник, на борту которого находились 800 килограммов кокаина, был задержан в международных водах недалеко от Азорских островов (Португалия), говорится в сообщении Национальной полиции Испании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Задержаны три члена экипажа судна SEASCAP – граждане России, Сербии и Мексики.

Парусник был доставлен в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова).

Расследование началось в начале августа, когда правоохранительные органы Испании получили информации о перевозке крупной партии наркотиков из Южной Америки в Европу на прогулочном судне. По данным следствия, судно направлялось в Испанию, однако груз с парусника на другое судно мог быть передан в море. В связи с этим правоохранительные органы приняли решение действовать в международных водах. На судне не было номера или флага, однако удалось установить, что парусник зарегистрирован в США.

Операцию проводили испанские Национальная полиция, Налоговое агентство и Гражданская Гвардия, в ней также участвовали представители британских, сербских и португальских властей.

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