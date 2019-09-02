Джонсон не хочет проводить внеочередные парламентские выборы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне усилившихся в понедельник слухов о возможном проведении внеочередных парламентских выборов заявил, что выступает против этой идеи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я не хочу выборов, вы не хотите выборов, давайте же выполним народную повестку", - заявил Джонсон, выступая со специальным заявлением по Brexit в понедельник вечером.

Между тем, многие политологи и СМИ предполагали, что Джонсон в свете кризиса вокруг Brexit может назначить всеобщие выборы на октябрь или на ноябрь с тем, чтобы усилить позиции Консервативной партии в парламенте. Идею проведения выборов всячески лоббирует и лидер оппозиции Джереми Корбин, уверенный в успехе своей партии.

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