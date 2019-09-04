Джонсон: выборы могут стать единственным способом выхода из тупика с Brexit

4 сентября 2019 01:45 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Британские депутаты во вторник вечером высказались за изменение повестки парламента, что открывает путь для рассмотрения в среду законопроекта о переносе срока Brexit. За изменение повестки проголосовали 328 парламентариев, против – 301. Законопроект, требующий от премьера просить ЕС о переносе срока Brexit c 31 октября на более поздний срок в случае отсутствия соглашения, еще 2 сентября представила группа парламентариев от разных партий.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.

Джонсон 2 сентября призвал не голосовать за "бессмысленное" промедление, заявив, что это подорвет позиции Британии на переговорах с ЕС. По его мнению, Брюссель скорее пойдет на уступки, если почувствует, что Британия точно выйдет из ЕС 31 октября.

"Лидер оппозиции упрашивал провести выборы на протяжении двух лет. Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют завтра за очередную бессмысленную отсрочку Brexit, это (выборы - ред.) будет единственным способом разрешения ситуации", - отметил премьер, выступая по итогам голосования палаты общин.

"И я подтверждаю, что предложение будет внесено завтра", - добавил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ООН дали прогноз по сокращению экспорта Британии при выходе из ЕС
В мире 3 сентября 21:04
Сумма сделок на туркменской товарной бирже превысила $32 млн
Бизнес 3 сентября 14:27
МИД Великобритании считает, что парламент страны сбивает ЕС с толку в отношении Brexit
Другие страны 3 сентября 11:27
Одна из областей Узбекистана подписала меморандум с британской «Ernst & Young»
Бизнес 3 сентября 11:23
Джонсон призвал депутатов проголосовать против откладывания Brexit
Европа 2 сентября 23:45
Джонсон не хочет проводить внеочередные парламентские выборы
Европа 2 сентября 22:25
Лента новостей
Главы МИД Китая и КНДР обсудили расширение двустороннего сотрудничества
Китай 02:34
Помпео призвал союзников США присоединиться к новым санкциям против Ирана
США 02:08
СМИ: "Вест Бромвич" подаст жалобу в ФИФА на "Барселону"
Спорт 01:23
В Баку пожар в трехэтажном здании потушен (Обновлено)
Происшествия 01:08
Трюдо обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США новый договор NAFTA
Другие страны 01:01
КНР выразила протест New York Times за ложное освещение событий в Гонконге
Китай 00:25
Walmart сократит продажу оружия после трагедии в Эль-Пасо
В мире 00:15
В США предложили создать министерство мира
США 00:07
Зариф: новое сокращение обязательств по ядерной сделке не означает конец переговоров
Иран 3 сентября 23:37