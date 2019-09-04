Французская разведка усиливает слежку за потенциальными террористами

4 сентября 2019 02:55 (UTC+04:00)

Французские спецслужбы предупреждают о сохранении высокого уровня угрозы терактов на территории страны, в связи с чем намерены еще активнее наблюдать за теми, кто подвержен влиянию радикальных идей. Об этом говорится в докладе профильной парламентской делегации, содержание которого раскрывает в среду газета Le Figaro, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению разведки, феномен "возвращенцев" - побывавших в горячих точках вроде Сирии или Ливии французов - уже "взят под контроль", в то время как гораздо большую сложность представляет именно поиск и мониторинг потенциально опасных граждан. Так, Список обработки сигналов для предотвращения радикализации террористической направленности (FSPRT) насчитывает порядка 10 тыс. имен (за время его существования еще 10 тыс. досье были помечены как "закрытые"), однако в отношении 3,6 тыс. уличенных в симпатии радикальным идеям лиц не проводилась переоценка, как не были пересмотрены и меры слежения.

В этой связи парламентарии сообщают, что уже "была начата процедура, направленная на совмещение данных FSPRT с другими подобными списками", например, лиц, владеющих лицензией на оружие. Сейчас рассматривается целесообразность добавления к ним информации о тех, кто был принудительно поставлен на психиатрический учет, а также данных таможни и банковских надзорных органов.

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