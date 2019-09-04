Выставка сокровищ Тутанхамона стала самой посещаемой за всю историю Франции

Парижская выставка сокровищ египетского фараона Тутанхамона бьет рекорды посещаемости и, несмотря на то, что до закрытия остается еще чуть больше пары недель, уже смогла привлечь 1,37 млн человек - самый большой показатель за всю историю Франции, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Выставка открылась в центре Гранд-аль (Grande Halle) в парижском парке Ла-Вилетт 23 марта. Посетители могут увидеть свыше 150 артефактов - золотые украшения, скульптуры, ритуальные предметы из сокровищниц фараона, правившего в 1332-1323 годах до нашей эры. Треть из этих предметов за пределами Египта выставляется впервые. Сокровища из гробницы Тутанхамона в Долине Царей недалеко от Луксора были обнаружены в 1922 году британским археологом и египтологом Говардом Картером.

Время работы экспозиции было увеличено из-за непрекращающегося потока посетителей: на протяжении последних трех недель Гранд-аль открывает свои двери для всех желающих каждый день с 08:30 утра. Завершает работу она теперь по пятницам и субботам не в 22:30, а в полночь. В июне организаторы продлили выставку на неделю, до 22 сентября.

Предыдущий рекорд держался с 1967 года - тогда Малый дворец в Париже принял за четыре месяца 1,24 млн посетителей, которые желали вживую увидеть экспонаты выставки "Тутанхамон и его время". Тогда экспозиция из 45 предметов, была признана во Франции "выставкой века". Газета напоминает, что с тех пор собрать более 1 млн посетителей смогла лишь в 2017 году экспозиция "Иконы современного искусства", включившая полторы сотни полотен и скульптур из собрания русского мецената Сергея Щукина (1854-1936) - 1,2 млн человек.

Париж стал второй точкой в мировом турне выставки, которое продлится семь лет. В 2018 году ее принимал Лос-Анджелес. В рамках "большого путешествия" артефакты увидят в десяти мегаполисах, полный список которых не разглашается. Однако уже известно, что следующим пунктом назначения станет Лондон. После этого постоянным местом размещения коллекции памятников эпохи Тутанхамона, насчитывающей свыше 5 тыс. экспонатов, среди которых есть никогда ранее не выставлявшиеся, станет Большой Египетский музей у подножия пирамид Гизы.

Фараон XVIII династии Нового царства Тутанхамон вступил на царский престол в возрасте девяти лет. Он правил Древним Египтом около 10 лет и умер, не достигнув и 20 лет. Причины его смерти до сих пор точно не выяснены и остаются загадкой для ученых-египтологов всего мира.

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