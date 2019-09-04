ЕК призвала страны ЕС подготовиться к Brexit без сделки

4 сентября 2019 15:18 (UTC+04:00)

Еврокомиссия (ЕК) за восемь недель до даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, которая назначена на 31 октября, призвала 27 стран - членов ЕС подготовиться к возможному сценарию "жесткого" Brexit (без соглашения). Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За восемь недель до даты выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза - 31 октября 2019 года - Еврокомиссия сегодня в своем шестом отчете по Brexit повторяет свой призыв ко всем заинтересованным сторонам в 27 странах ЕС подготовиться к сценарию "без сделки", - отмечается в нем.

ЕК подчеркивает, что "жесткий" Brexit рассматривается, как вероятный сценарий в свете неопределенности со стороны Великобритании. "В свете сохраняющейся неопределенности в Соединенном Королевстве относительно ратификации соглашения о выходе, которое было согласовано с правительством Великобритании в ноябре 2018 года, а также из-за общей внутриполитической ситуации в стране, сценарий "без сделки" к 1 ноября 2019 года остается возможным, хотя и нежелательным, исходом", - поясняет ЕК.

Как говорится в документе, возможный "жесткий" Brexit будет иметь серьезные негативные последствия для экономики обеих сторон. "Очевидно, что это (выход без сделки - прим. ТАСС) приведет к значительным нарушениям для граждан и предприятий и будет иметь серьезные негативные экономические последствия, которые будут пропорционально намного больше в Соединенном Королевстве, чем в 27 государствах - членах ЕС", - подчеркивает ЕК.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй - предшественницы Бориса Джонсона на премьерском посту. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который пообещал, что не допустит новой отсрочки Brexit, и что страна покинет ЕС без сделки с Брюсселем, если тот не согласится с требованием Лондона.

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