Британские депутаты приняли ко второму чтению законопроект об отсрочке Brexit

Палата общин британского парламента высказалась за переход ко второму чтению законопроекта, обязывающего правительство отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца, сообщает в среду Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося в среду в нижней палате законодательного органа.

За то, чтобы приступить к дебатам и внесению поправок в билль о новой отсрочке выхода из ЕС, намеченного на 31 октября, высказались 329 народных избранников, против - 300.

Голосование по документу по втором чтении должно состояться позднее в среду. Будучи принятым, документ перейдет на рассмотрение Палаты лордов.

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