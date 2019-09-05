Переговорщик ЕС по Brexit считает, что переговоры с Лондоном парализованы

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье считает, что переговоры с Великобританией об условиях выхода королевства из состава Евросоюза "в настоящий момент парализованы". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, информировала в среду газета Financial Times со ссылкой на попавшую в ее распоряжение стенограмму встречи Барнье с 27 послами стран ЕС в Брюсселе.

Это заявление противоречит утверждениям премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заверяет британских депутатов, что на переговорах за последние недели отмечен прогресс. В то же время Джонсон не приводит никаких деталей о том, в каких областях достигнут прогресс, ни подробностей новых предложений Лондона, несмотря на требования оппозиционных партий.

По информации Financial Times, Барнье предупредил послов о риске выхода Великобритании из состава ЕС без сделки, а также предостерег их от заключения двусторонних мини-сделок с Лондоном, которые могут оказаться менее выгодными, чем нынешнее соглашение об условиях Brexit.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

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