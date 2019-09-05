Джонсон заявил, что сделает все возможное, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября

5 сентября 2019 21:20 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы Великобритания покинула Евросоюз не позднее 31 октября, несмотря на попытки парламента заставить правительство перенести дату Brexit. Об этом глава кабмина заявил во время выступления перед сотрудниками полиции в английском Уэйкфилде, которое в прямом эфире транслировал телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я позабочусь о том, чтобы этой ненужной отсрочки не было, и сделаю все возможное для того, чтобы наша страна покинула ЕС 31 октября. К сожалению парламент вчера проголосовал за то, чтобы по сути лишить нас возможности вести переговоры и существенно осложнить задачу правительства достичь соглашения с ЕС", - сказал Джонсон.

В среду правительство Джонсона потерпело крупное поражение в парламенте. Оппозиции удалось провести через Палату общин законопроект, который должен обязать правительство отсрочить Brexit и исключить возможность выхода королевства из ЕС без сделки с Брюсселем. Теперь для вступления в силу билль должен получить одобрение Палаты лордов и быть подписан королевой Елизаветой II.

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