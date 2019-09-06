Палата лордов утвердила проект о переносе Brexit

6 сентября 2019 20:48 (UTC+04:00)
Палата лордов британского парламента утвердила, как и ожидалось, принятый 4 сентября палатой общин законопроект переносе Brexit при отсутствии сделки с ЕС, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на РИА Новости.
Палата общин приняла законопроект - вопреки позиции правительства - вечером в среду. Он обяжет премьера просить ЕС о переносе срока Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения. Накануне члены палаты лордов заявили, что не будут блокировать законопроект и примут его в пятницу. Документ получит одобрение королевы и станет законом, как ожидается, в понедельник, 9 сентября.
"Да, скорее всего, королевское одобрение будет получено в самом начале следующей недели", - подтвердил РИА Новости источник в Консервативной партии.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.

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