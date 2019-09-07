Франция отправит военных для помощи пострадавшим от урагана на Багамах

Франция отправляет военных для оказания помощи и поддержки пострадавшим от урагана "Дориан" на Багамских островах, следует из коммюнике французского минобороны.

Ранее телеканал NBC сообщал со ссылкой на представителя премьер-министра Багамских островов Эрику Веллс Кокс, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 43, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Министр обороны (Франции) Флоранс Парли объявляет о содействии французского военного отряда для оказания помощи и поддержки населению Багамских островов в рамках европейского оперативного сотрудничества", - говорится в заявлении. В минобороны отметили при этом, что в отряде будет "несколько десятков солдат, способных принять участие в операциях по оказанию помощи".

Французский отряд состоит из "подразделения управления 33-го пехотного полка морской пехоты, инженерного подразделения 17-го парашютно-инженерного полка, бригады медиков, группы механиков и нескольких транспортных средств". При этом изначально он должен был участвовать в европейских спасательных учениях в Карибском регионе.

Отмечается, что развертывание войск осуществляется в координации и с помощью "сил военно-морского десанта Королевского флота Нидерландов". Предполагается, что франко-нидерландский отряд должен отплыть с острова Сен-Мартен в Карибском море 8 сентября и прибыть на Багамы в период с 11 по 12 сентября.

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