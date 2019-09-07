Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса

7 сентября 2019 19:43 (UTC+04:00)

Греция оставила кризис позади, заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, открывая павильон Индии на 84-й Международной выставке в Салониках, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.

Премьер-министр сказал, что за 10 лет Индия удвоила ВВП на душу населения, сотни миллионов индийцев выходят из нищеты, создавая новое богатство.

Мицотакис сказал, что у двух стран много общего, в том числе наследие древних культур, стремление к национальному единству, уважение ценностей парламентской демократии, творчество и то, что индийские и греческие ученые и бизнесмены встречаются во всех уголках земли.

"Наши двусторонние отношения расширяются, но мы хотим еще больше активизироваться. Греческий экспорт в Индию значительно вырос за последние годы, но я разделяю цель посла Индии в Греции - достичь к 2021 году двустороннего товарооборота в 1 миллиард евро. Это очень реалистичная цель, и я рассчитываю на дальнейшее укрепление экономических связей между нашими двумя странами", - сказал премьер Греции.

В Брюсселе постановили: Афинам больше денег давать не нужно. Грекам теперь и своих денег хватит на расплату по европейским счетам. На еду, может быть, и не хватит. А на расплату – должно.

Среди примеров сотрудничества он назвал совместное предприятие индийской и греческой компании по строительству нового аэропорта в Кастели на Крите. "Этот инфраструктурный проект абсолютно необходим для дальнейшего развития острова", - сказал Мицотакис.

"Мы можем учиться друг у друга, как развитие может быть для всех, и при этом идти вместе с социальной солидарностью", - сказал Мицотакис. Он процитировал экономиста Амартию Сена, который сказал, что "бедность - это отсутствие возможностей".

"Давайте щедро предложим эту возможность нашим двум народам", - сказал Мицотакис.

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