Во Франции поймали поляка, перевозившего 933 килограмма гашиша в грузовике

Сотрудники таможни департамента Изер на востоке Франции обнаружили не менее 933 килограммов гашиша (смолы каннабиса) в грузовике, водитель-поляк был взят под стражу, сообщает радиостанция France Bleu, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что крупногабаритную машину с наркотиками задержали в пятницу на пункте платной дороги между коммунами Вьен и Ревантен-Вогри. Таможенники обнаружили почти тонну наркотиков, когда остановили для проверки грузовик, направлявшийся по автомагистрали A7 на север.

После чего водитель был задержан и провел ночь на таможне, уже в субботу утром его взяли под стражу.

Агентство Франс Пресс подтвердило информацию радиостанции и добавило со ссылкой на прокуратуру Вьена, что задержанному поляку 53 года.

"(В грузовике) было чуть более 930 кило гашиша…Речь идет о самом большом перехвате года", - заявили агентству в прокуратуре.

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