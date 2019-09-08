Британский министр по вопросам труда и пенсий подала в отставку

8 сентября 2019 01:33 (UTC+04:00)

Британский министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд подала в субботу в отставку на фоне кризиса в правящей Консервативной партии из-за Brexit. Об этом она написала в Twitter, разместив копию своего письма на имя премьер-министра Бориса Джонсона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это было непростое решение", - сообщила Радд, признавшись, что не согласна с позицией премьера, который предпочитает Brexit без сделки продлению переговоров с ЕС. "Я более не верю, что выход со сделкой является основной целью правительства", - написала она.

Радд также высказала решительное несогласие с решением Джонсона выгнать из правящей партии 21 видного консерватора после того, как те проголосовали против линии правительства, поддержав законопроект оппозиции об отсрочке Brexit. Радд назвала исключение из партии своих коллег, среди которых было несколько бывших министров, "оскорблением приличия и демократии".

На этой неделе Джонсон потерпел подряд несколько поражений в британском парламенте, который принял билль, обязывающий правительство отсрочить Brexit, и отверг предложение премьера провести досрочные выборы. Позже о своей отставке заявил младший брат Джонсона, замминистра образования Джо Джонсон. Однако уход Радд стал первой отставкой столь высокого уровня в кабмине, сформированном Джонсоном после прихода к власти в конце июля.

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