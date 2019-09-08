14 человек пострадали при взрыве на народном празднике в Германии

8 сентября 2019 18:42 (UTC+04:00)

Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, происшедшего на народном празднике в немецком городе Фройденберг. Состояние шести из них оценивается как крайне тяжелое. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило издание FOCUS Online.

По предварительным данным, взрыв могло спровоцировать попадание воды на жаровню с горячим жиром. Во Фройденберге на момент инцидента шел дождь. Как считают в правоохранительных органах, о взрыве газа речь, скорее всего, не идет.

Расследование ведет уголовная полиция. Получившие тяжелые травмы люди доставлены на вертолетах в клиники в Рурской области и Кельне.

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