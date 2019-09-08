В Финляндии упал сверхлегкий самолет

Сверхлегкий самолет потерпел крушение у города Эура на западе Финляндии, пилот выжил. Об этом сообщила в воскресенье газета Iltalehti, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел при заходе самолета на посадку на местном аэродроме, в итоге он упал в лесополосе. Воздушное судно получило значительные повреждения в результате крушения.

На борту находился только пилот. Он выжил и, по данным спасателей, не получил серьезных травм.

Больше никто в ходе случившегося не пострадал.

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