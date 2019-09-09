Правительство Джонсона планирует обойти закон, обязывающий его отложить Brexit

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рассматривает несколько планов, которые должны позволить ему законным путем обойти действие закона об отсрочке Brexit. Об этом сообщила в воскресенье вечером на своем сайте газета Daily Telegraph, ссылающаяся на источники в британском правительстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На минувшей неделе британский парламент принял закон, который обязывает правительство просить у ЕС о новом переносе даты Brexit в случае, если до 19 октября Лондон и Брюссель так и не договорятся об условиях "развода". Однако, по словам собеседников издания, Джонсон, настаивающий на том, что королевство должно покинуть ЕС не позднее 31 октября, намерен убедить ЕС не соглашаться на новую отсрочку. Вместе с официальным запросом правительство может направить в Брюссель письмо с изложением своей позиции, отличающейся от позиции парламентского большинства, и напрямую указать, что не хочет переносить дату выхода из Евросоюза с 31 октября на 31 января.

"Мы намерены воспрепятствовать любой отсрочке. Пораженческий закон будет иметь значение только в том случае, если нам будет предложена отсрочка, однако, когда наш план станет понятен, то весьма вероятно, что такого предложения не последует", - заявил источник газеты, по словам которого у кабмина есть в запасе и план на случай, если Брюссель согласится на перенос Brexit.

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