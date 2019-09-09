Правительство Джонсона планирует обойти закон, обязывающий его отложить Brexit

9 сентября 2019 03:52 (UTC+04:00)

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона рассматривает несколько планов, которые должны позволить ему законным путем обойти действие закона об отсрочке Brexit. Об этом сообщила в воскресенье вечером на своем сайте газета Daily Telegraph, ссылающаяся на источники в британском правительстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На минувшей неделе британский парламент принял закон, который обязывает правительство просить у ЕС о новом переносе даты Brexit в случае, если до 19 октября Лондон и Брюссель так и не договорятся об условиях "развода". Однако, по словам собеседников издания, Джонсон, настаивающий на том, что королевство должно покинуть ЕС не позднее 31 октября, намерен убедить ЕС не соглашаться на новую отсрочку. Вместе с официальным запросом правительство может направить в Брюссель письмо с изложением своей позиции, отличающейся от позиции парламентского большинства, и напрямую указать, что не хочет переносить дату выхода из Евросоюза с 31 октября на 31 января.

"Мы намерены воспрепятствовать любой отсрочке. Пораженческий закон будет иметь значение только в том случае, если нам будет предложена отсрочка, однако, когда наш план станет понятен, то весьма вероятно, что такого предложения не последует", - заявил источник газеты, по словам которого у кабмина есть в запасе и план на случай, если Брюссель согласится на перенос Brexit.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Новым министром труда Великобритании назначили Териз Коффи
Европа 8 сентября 14:31
В британском блюде Fish and Chips используется мясо редких акул
В мире 8 сентября 12:55
Британский министр по вопросам труда и пенсий подала в отставку
Европа 8 сентября 01:33
Палата лордов утвердила проект о переносе Brexit
Европа 6 сентября 20:48
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик B-52
США 6 сентября 08:19
Джонсон заявил, что сделает все возможное, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября
Европа 5 сентября 21:20
Лента новостей
В Турции автомобиль столкнулся с мотоциклом: есть погибший и раненые
Турция 04:31
В работе Wikipedia произошел сбой
В мире 04:07
Число погибших из-за урагана "Дориан" на Багамах возросло до 44
Другие страны 03:28
У берегов штата Джорджия перевернулось судно
США 03:14
Сирийские войска нанесли удары по позициям боевиков в окрестностях Алеппо
Арабские страны 01:35
СМИ: в Йоханнесбурге один человек умер ходе межобщинных беспорядков
Другие страны 00:29
ФАУ США временно запретило американским авиалайнерам полеты в воздушном пространстве Багам
США 00:16
Авиакомпания Emirates запретила пассажирам провозить дефектные MacBook Pro
В мире 8 сентября 23:55
Израильские военные засекли неудачную попытку ракетного пуска из Газы
Израиль 8 сентября 23:21