В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо

9 сентября 2019 06:22 (UTC+04:00)

Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл, церемониальное графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, нашли у себя во дворе загадочное существо. Об этом сообщает местное издание Hull Live, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября. Они посадили его в стакан и попытались выяснить в интернете, что бы это могло быть, но так и не определили вид существа.

Грей отметила, что их "гость" выглядел так, будто его съели наполовину, а затем он упал с неба. Женщина призналась, что от вида "находки" не могла заснуть.

Журналисты предположили, что Венди и Энди обнаружили гусеницу походного дубового шелкопряда или винного бражника.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили в Канаде останки еще одного странного морского существа, похожего на "Ктулху" из рассказов Лавкрафта. Оно обитало на дне и питалось мелкими беспозвоночными, просеивая песок при помощи щупалец-"грабель" и ловчих сетей.

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