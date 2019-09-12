В Испании объявили новую санитарную угрозу из-за листериоза

12 сентября 2019 23:20 (UTC+04:00)

Власти испанского автономного сообщества Андалусия объявили новую санитарную угрозу из-за обнаружения листериоза в продукции еще одной компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Бактерии листерии были обнаружены в шкварках, которую производит компания Incarybe под маркой La montanera del sur, говорится в сообщении совета здравоохранения правительства Андалусии.

"Тревога связана с тем, что продукция этой фирмы Chicharrón Especial ("Особые шкварки") дала положительный предварительный анализ на листериоз", - заявили в ведомстве.
В качестве меры безопасности была изъята вся продукция компании, работа фабрики, находящейся в провинции Малага, временно приостановлена.

С подозрением на отравление продукцией этой компании в больницу обратились семь человек, все члены одной семьи, после того, как поели в ресторане в городе Ронда, у одного был выявлен листериоз. Мужчина, постоянно живущий в Великобритании, находится в больнице в этой стране. Также в целях безопасности госпитализирована его супруга, однако анализы листериоза у нее не выявили.

Общенациональная санитарная тревога в связи со вспышкой листериоза в автономном сообществе Андалусия была объявлена в стране 20 августа. В общей сложности на территории Испании были подтверждены более 200 случаев заражения, несколько человек умерли.

Источником распространения инфекции являлся мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis. 6 сентября власти Андалусии объявили новую санитарную тревогу – инфекция была обнаружена в продукции другой марки - Sabores de Paterna, производимой в городе Кадис.

Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.

Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.

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