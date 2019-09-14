Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек

14 сентября 2019 00:07 (UTC+04:00)

Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает радиостанция Cadena Ser.

Тело мужчины было обнаружено рядом в муниципалитете Редован (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия).

Ранее сообщалось о четыре жертвах стихии. В пятницу тело мужчины было обнаружено в затопленном автомобиле на обочине трассы в провинции Гранада. Еще одного мужчину не смогли спасти, когда он оказался в автомобиле в залитом водой туннеле в Альмерии. Два человека погибли в четверг в муниципалитете Каудете (провинция Альбасете, автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча).

Число эвакуированных на настоящий момент составило 3,5 тысячи человек.

В район стихийного бедствия в Ориуэлу (провинция Аликанте) и Мурсию в пятницу были направлены 1150 военных и техника, включая вертолеты, сообщило министерство обороны страны. Кроме того, в пострадавших районах вторые сутки работает специальное военное подразделение по чрезвычайным ситуациям.

В пятницу наиболее сложная ситуация сложилась в автономном сообществе Валенсия, провинции Альмерия (автономное сообщество Андалусия) и автономном сообществе Мурсия. Некоторые реки вышли из берегов, ряд населенных пунктов затоплены. Десятки автомобильных дорог в Валенсии перекрыты, нарушено железнодорожное сообщение – отменены все поезда между Валенсией, Аликанте и Альбасете. Без электричества остались пять тысяч человек в комарке Вега-Баха-дель-Сегура (Валенсия). Занятия отменены во многих школах.

Наблюдаются перебои в авиасообщении. В течение нескольких часов не работал аэропорт Альмерии, аэропорт Мурсии до сих пор закрыт. В течение часа не принимал и не отправлял рейсы аэропорт города Пальма-де-Майорка. Задерживаются и отменяются рейсы на Ибице, Аликанте, в Мадриде и Барселоне.

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