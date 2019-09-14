В Хорватии произошло землетрясение

14 сентября 2019 02:06 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 3 зафиксировано в окрестностях хорватского города Копривница с население порядка 30 тыс. человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу сейсмологическая служба республики.

Эпицентр находился в 14 км от Копривницы, расположенной приблизительно в 70 км от Загреба. Как уточнили сейсмологи, толчки ощущались как в самой Копривнице, так и в ее окрестностях.

Данные о возможных пострадавших или разрушениях не поступали.

Ежегодно в Хорватии и в приграничных районах страны отмечается до 10 тыс. незначительных землетрясений.

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