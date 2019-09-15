В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских

15 сентября 2019 01:21 (UTC+04:00)

Греческая полиция арестовала четверых анархистов и задержала еще 20 за нападение на полицейских в Афинах, сообщает газета "Прото тема", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В субботу в центре столицы Греции прошел марш анархистов против действий полиции, которая выселяет мигрантов и анархистов из захваченных ими зданий в районе Экзархия. В марше, по данным различных греческих СМИ, приняли участие от полутора до 2,5 тысячи человек.

После демонстрации около 50 человек напали на полицейских в Экзархии - забросали их бутылками с зажигательной смесью, камнями. Никто не пострадал.

Полицейские арестовали четверых анархистов, все они греки в возрасте от 19 до 24 лет. В воскресенье они предстанут перед прокурором.

Новое правительство Греции пообещало навести порядок и прекратить бесчинства анархистов. В последние дни постоянно проводятся операции по задержанию наркоторговцев и торговцев контрабандными сигаретами, по освобождению захваченных зданий. В ответ анархисты практически ежедневно совершают нападения на полицию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завершено восстановление 97% земель вдоль маршрута TAP
Энергетика 11 сентября 16:54
Греция и Болгария скоро подпишут межправительственное соглашение по IGB
Энергетика 10 сентября 11:20
Премьер Греции объявил о приватизации газовой, нефтяной компаний и Афинского аэропорта
Европа 7 сентября 23:06
Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса
Европа 7 сентября 19:43
Посол: ЮГК расширяет перспективы газового рынка Европы (Эксклюзив)
Энергетика 7 сентября 08:00
США заинтересованы в экспорте СПГ в Грецию и через нее в Восточную Европу
США 6 сентября 00:06
Лента новостей
Арабская коалиция ищет причастных к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии
В мире 01:38
В Турции за день произошли шесть землетрясений
Турция 00:56
В НАТО выразили поддержку политического решения афганского конфликта
Другие страны 00:30
ЛАГ осудила атаки хуситов на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии
Арабские страны 00:16
Полиция задержала 35 человек на манифестации "желтых жилетов" в Нанте
Европа 14 сентября 23:48
В Центральноафриканской республике в междоусобных боях погибли 23 боевика
Другие страны 14 сентября 23:18
Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с президентом США атаки на королевство
Арабские страны 14 сентября 22:56
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Дворца культуры в селе Ивановка Исмаиллинского района после капремонта (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:53
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии детского сада в городе Исмаиллы (ФОТО)
Политика 14 сентября 22:27