Джонсон и Трамп обсудили необходимый ответ на атаку на саудовские НПЗ

19 сентября 2019 01:19 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп заявили о необходимости единого дипломатического ответа международных партнеров на нападения на объекты саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Они (Джонсон и Трамп) осудили атаки и обсудили необходимость единого дипломатического ответа со стороны международных партнеров. Они также поговорили об Иране и сошлись на том, что нельзя позволить ему получить ядерное оружие", - говорится в заявлении представителя офиса премьера.

Джонсон и Трамп также коснулись вопроса Brexit и предстоящей встрече на Генассамблее ООН.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.

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