Макрон и Конте обсудили проблему нелегальной миграции и ситуацию в Ливии

19 сентября 2019 01:41 (UTC+04:00)

Италия и Франция согласны в необходимости выработки общеевропейского ответа на проблему нелегальной миграции и разделяют совместную цель достижения мира в Ливии, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы обладаем общей решимостью содействовать перезапуску Европейского союза, мы находимся в ключевой фазе", - заявил Конте в ходе пресс-подхода.

По его словам, с французской стороны была выражена готовность разработать "европейский механизм по мигрантам, по их прибытию, распределению и эффективному управлению их возвращения на родину".

"Нам нужно увести проблему от пропаганды, в том числе антиевропейской", - заявил премьер Италии в эфире YouTube-канала правительственного дворца Киджи.

Говоря о ситуации в Ливии, Конте подчеркнули, что общей целью Франции и Италии является конструктивная работа "с привлечением всех партнеров" для достижения мира в североафриканской стране.

"Я передал Макрону приглашение провести в Италии следующую двустороннюю встречу в начале следующего года", - добавил Конте.

Перед переговорами с президентом Франции итальянский лидер смог обсудить ливийскую тему с главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем. На их встрече итальянская сторона назвала ливийский кризис предметом крупного беспокойства страны, а его урегулирование - вопросом национального интереса Италии. Конте вновь подтвердил поддержку ПНС и призвал Сарраджа предпринять усилия для борьбы с экстремистами, находящимися в рядах ливийского ополчения.

В свою очередь Макрон в своем выступлениизаявил, что ситуация в Ливии стала точкой сближения для Италии и Ливии.

"Мы убеждены, что выход может быть найден только путем компромисса и диалога", - заявил президент Франции.

Рим и Париж, по его словам, поддерживают созыв "международной конференции по Ливии, которая включила бы все стороны, и межливийской конференции, которая позволила бы примирить стороны, участвующие в конфликте".

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