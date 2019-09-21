Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек

Число задержанных в Париже, где в субботу проходят акции "желтых жилетов" и шествие в защиту климата, превысило 150 человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 106 задержанных.

"К 17.00 в Париже задержано 152 человека", - говорится в сообщении префектуры полиции в Twitter.

В субботу в районе площади Мадлен во французской столице прошла очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов". Как передавал корреспондент РИА Новости, полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар, участники вступали в словесные перепалки с полицией. Французская полиция, в свою очередь, несколько раз применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала.

Позже во французской столице началось многотысячное шествие в защиту климата, к которому присоединилось и немало сторонников "желтых жилетов". Участники демонстрации идут группами, криком и песнями выражая своё недовольство социальной политикой властей страны. Среди флагов и плакатов видны также флаг России и красное полотнище с серпом и молотом - их на шествие принесли живущие во Франции россияне.

Несмотря на то, что процессия движется под пристальным контролем многочисленных полицейских и жандармов, избежать беспорядков не удалось. В толпу мирных протестующих затесались хулиганы из движения black block: они разбили несколько витрин на пути следования колонны, разрушили автобусные остановки. Для усмирения хулиганов полиция активно применяет слезоточивый газ.

В районе площади Италии хулиганы также подожгли мусорные контейнеры, кидали в полицейских бутылки, предпринимали попытки строить баррикады из строительных ограждений посреди улиц.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.