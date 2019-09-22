Во Франции водитель протаранил дверь мечети

22 сентября 2019 11:11 (UTC+04:00)

Водитель автомобиля протаранил вход в главную мечеть города Кольмар, расположенного на северо-востоке Франции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP).

Инцидент произошел в субботу около 20:00 по парижскому времени. По информации источников в правоохранительных органах, транспортное средство врезалось во входную дверь мечети, в которой в тот момент находились несколько человек. В результате случившегося никто не пострадал, злоумышленник был задержан на месте происшествия.

Как отметила прокурор Кольмара Катерин Сорита-Минар, водитель был ранен и госпитализирован. "В ближайшее время его также осмотрит психиатр", - добавила она.

По информации свидетелей, при попытке протаранить вход в мечеть мужчина выкрикивал лозунги во славу Аллаха. По словам прокурора, следователи в ближайшее время проведут допрос злоумышленника. "Мы планируем узнать больше фактов, в том числе установить его мотивы", - сказала она.

Региональный совет мусульман и Совет имамов и религиозных лидеров Эльзаса "решительным образом осудили этот акт, совершенный против места отправления культа". "Мы верим, что справедливость восторжествует, и весь свет будет пролит на это ужасное событие", - заявили представители объединений в своих коммюнике.

Кольмар является третьим по величине городом в исторической области Эльзас. Благодаря хорошо сохранившимся кварталам, в том числе средневековым, он входит в самые популярные туристические маршруты региона Большой Восток. Ежегодно Кольмар посещают тысячи иностранных туристов.

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