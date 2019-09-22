Задержанный Ираном танкер Stena Impero может быть отпущен в ближайшие часы

22 сентября 2019 16:49 (UTC+04:00)

Задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk, может быть отпущен уже в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом в интервью телеканалу SVT сообщил глава Stena Bulk Эрик Хонелл.

"Сегодня утром нам сообщили, что, вероятно, Stena Impero будет отпущен через несколько часов", - отметил он.

"Как мы понимаем, принято политическое решение об освобождении судна. Мы надеемся, что оно сможет уйти через несколько часов, но мы не хотим предполагать что-либо заранее. Мы хотим, чтобы корабль ушел из иранских территориальных вод", - продолжил Хонелл.

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