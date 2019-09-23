Джонсон призвал заключить с Ираном новую ядерную сделку

23 сентября 2019 21:59 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что с Тегераном пора заключить новую ядерную сделку, которая придет на смену Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Такое мнение глава британского кабмина, прибывший в понедельник в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, выразил в интервью телеканалу Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Каковы бы ни были ваши возражения против старой сделки с Ираном, теперь пришло время двигаться дальше и заключить новую сделку, - сказал он. - Вместе с нашими европейскими и американскими друзьями мы будем работать над продвижением данной точки зрения". По словам Джонсона, Великобритания в настоящий момент пытается добиться согласия между членами международного сообщества и снизить уровень напряженности в отношениях с Тегераном.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. К настоящему моменту власти Ирана перешли уже к третьему этому сокращения своих обязательств.

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