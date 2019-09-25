Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия его правительству

25 сентября 2019 22:53 (UTC+04:00)

Премьер Британии Борис Джонсон предложил оппозиции внести в среду предложение о голосовании по доверию правительству, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У вас есть время до конца сегодняшнего дня внести предложение по вотуму недоверия правительству", - сказал Джонсон, выступая в парламенте.

"Давайте же", - продолжил он, крича.

Ранее о необходимости вынесения вотума недоверия правительству заявляли все оппозиционные партии. Причиной тому стало решение верховного суда, постановившего, что Джонсон незаконно приостановил работу парламента в сентябре.

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