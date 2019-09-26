Джонсон не исключил второй попытки приостановить работу парламента

26 сентября 2019 01:41 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил второй попытки приостановить работу парламента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В начале сентября Джонсон с санкции королевы пытался приостановить работу законодательного органа, однако 24 сентября верховный суд страны признал это решение незаконным, и парламент в среду вернулся к работе.

"Мне кажется, что нам необходима речь королевы (с которой она выступает в парламенте в начале работы). Я считаю, что у нас есть обширная повестка внутренних вопросов, которые необходимо рассмотреть. Я, когда это будет уместно, буду информировать ее (королеву) и палату общин об оценке значимости решения (верховного суда)", - сказал премьер, выступая перед парламентариями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия его правительству
Европа 25 сентября 22:53
Британский премьер предупредил об угрозе "цифрового авторитаризма"
Другие страны 25 сентября 07:33
Джонсон призвал Роухани освободить заключенных в Иране лиц с двойным гражданством
Другие страны 25 сентября 07:10
Джонсон и Гутерреш обсудили Йемен, Ливию и Сирию
Другие страны 25 сентября 01:40
Джонсон и Трамп обсудили будущее торговое соглашение, Иран и климат
Другие страны 25 сентября 01:08
Грузия продала в Великобритании на $200 тыс. продуктов питания
Финансы 24 сентября 18:39
Лента новостей
Кристалина Георгиева стала главой МВФ
В мире 02:09
Генсек ЛАГ обсудил с сирийской оппозицией работу конституционного комитета
Арабские страны 01:18
В Турции произошло землетрясение
Турция 01:04
Эльмар Мамедъяров встретился с министром по европейским делам Ирландии (ФОТО)
Политика 00:46
В Греции обезвредили банду торговцев детьми
Европа 00:37
Трамп и Абэ обсудили на полях ГА ООН проблему КНДР и ситуацию вокруг Ирана
США 00:26
Генсек ООН поддержал сохранение иранской ядерной сделки на встрече с Роухани
В мире 00:03
Лавров оценил вероятность начала войны из-за кризиса на Ближнем Востоке
Россия 25 сентября 23:46
Трамп пообещал Зеленскому попытаться найти время нанести визит на Украину
США 25 сентября 23:35