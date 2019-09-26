Глава МИД Германии призвал Иран и США к переговорам без предварительных условий

26 сентября 2019 08:14 (UTC+04:00)

Единственный путь к снятию напряженности между Ираном и США возможен через диалог, который следует начать без предварительных условий. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Единственный путь в направлении разрядки - переговоры между США и Ираном", - считает он. "Это, однако, возможно только, если [Иран и США] не ставят никаких нереалистичных предварительных условий для такого диалога", - добавил глава МИД ФРГ.

"И еще кое-что мы сегодня подчеркнули на встрече с Ираном, Россией и Китаем: мы хотим и впредь придерживаться ядерной сделки с Ираном и цели, согласно которой Иран не обладал бы атомным оружием", - сказал он. По мнению Мааса, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе "создает безопасность и является основой для дальнейших переговоров с Ираном". Министр подчеркнул, что ожидает от Тегерана соблюдения обязательств в рамках соглашения.

Ранее во время выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Ирана Хасан Роухани заявил, что основным условием начала Тегераном переговоров с Вашингтоном является отмена санкций и возвращение к ядерной сделке.

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