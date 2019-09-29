Курц уверен в победе своей партии на парламентских выборах в Австрии

29 сентября 2019 15:56 (UTC+04:00)

Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) и главный претендент на пост канцлера Австрии Себастьян Курц проголосовал в воскресенье на выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) и выразил уверенность в победе своей партии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, он уверен, что АНП займет первое место, вторая цель - получить большинство голосов, чтобы другие партии не смогли попытаться создать коалицию без его партии. "Мы очень уверены. У нас определенная цель - стать первыми на этих выборах. Хотим прибавить уровень нашей поддержки, - сказал Курц журналистам. - Надеюсь на хороший результат нашей народной партии".

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии проходят в воскресенье. Они определят, какие политические партии войдут в состав парламента и сформируют новое австрийское правительство. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов избирателей.

Фаворитом на выборах выступает консервативная АНП во главе с бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Согласно прогнозам, эта партия получит большинство в парламенте, и ее лидер вернет себе пост канцлера республики. Напряженная борьба развернется за второе и третье места между социал-демократами во главе с Памелой Ренди-Вагнер и правыми во главе с Норбертом Хофером. Четвертой к финишу может прийти "Новая Австрия - Либеральный форум" во главе с Беате Майнль-Райзингер, за пятое место поборются "Зеленые" с ее лидером Вернером Коглером и "Список Петера Пильца" с Петером Пильцем.

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