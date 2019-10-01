Глава британского Минфина заявил, что страна будет готова к любому варианту Brexit

1 октября 2019 02:16 (UTC+04:00)

Министерство финансов Соединенного Королевства подготовит страну ко всем вариантам ее предстоящего выхода из состава Евросоюза. Об этом заявил в понедельник на съезде Консервативной партии в Манчестере глава британского Минфина Саджид Джавид, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Казначейство получило от меня задание совместно с Банком Англии подготовить комплексный экономический ответ [на Brexit без сделки], чтобы поддержать нашу экономику, - сказал Джавид. - Мы готовы применить весь арсенал экономических мер в случае необходимости. Независимо от того, заключим мы сделку с ЕС или нет, мы будем готовы [к выходу из сообщества]".

Джавид также объявил о намерении правительства консерваторов увеличить минимальный размер оплаты труда в стране с £8,2 в час ($10 по текущему курсу) до £10,5 в час ($13) к 2024 году. При этом неделей ранее на съезде Лейбористской партии в Брайтоне главные соперники консерваторов пообещали в случае прихода к власти увеличить ту же цифру до £10 в час.

Консерваторы также намерены выделить £25 млрд ($30,7 млрд) на строительство и ремонт дорог и £5 млрд ($6 млрд) на улучшение цифровой инфраструктуры, в первую очередь обеспечение высокоскоростным доступом к интернету тех районов страны, где широкополосная связь до сих пор малодоступна. Дополнительные £220 млн ($270 млн) пойдут на развитие автобусного сообщения.

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