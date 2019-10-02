Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента

2 октября 2019 22:03 (UTC+04:00)

Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен вновь попросить королеву приостановить работу парламента, чтобы подготовиться к выступлению Елизаветы II на открытии новой сессии 14 октября, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Тронная речь королевы открывает каждую новую сессию британского парламента, перед этим монарх официально закрывает предыдущую сессию. Тронной речи обычно предшествует перерыв в несколько дней.

"Премьер-министр последовательно давал понять, что хочет изложить свежую повестку правительства в речи королевы. Поэтому он намеревается попросить, чтобы нынешняя сессия парламента была завершена вечером 8 октября, чтобы речь королевы была назначена на понедельник, 14 октября", - говорится в переданном РИА Новости сообщении Даунинг-стрит.

"Эти даты означают, что работа парламента будет приостановлена на максимально краткий период для того, чтобы осуществить необходимую логистическую подготовку для официального открытия парламента, в том числе осуществляемую в палате общин", - говорится в документе.
Джонсон ранее уже просил королеву о пророгации парламента, но гораздо более длительной.

Оппозиция усмотрела в этом попытку отстранить парламент от участия в принятии решений по Brexit, верховный суд признал ту пророгацию незаконной.

В нынешнем заявлении канцелярии премьера указывается, что если правительству удастся добиться соглашения с ЕС по Brexit, то центральным пунктом повестки станет внесение в парламент соответствующего законопроекта с тем, чтобы Великобритания могла спокойно покинуть ЕС 31 октября.

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