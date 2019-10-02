В Баварии двое неизвестных открыли стрельбу возле рынка

2 октября 2019 22:51 (UTC+04:00)

Два человека разыскиваются в баварском городе Абенсберг, они подозреваются в убийстве одного человека и ранении еще одного, сообщило в среду онлайн-издание Fokus со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, около 18.00 в полицию поступил телефонный звонок о стрельбе. Прибывший на место патруль обнаружил тело первой жертвы.

Около половины седьмого поступило сообщение о новой перестрелке, один человек получил тяжелые ранения, сообщает издание.

Предполагается, что нападавшие скрылись на автомобиле, для их розысков задействован полицейский вертолет, на месте работают полицейские. Одна из свидетельниц сообщила, что слышала выстрелы и видела человека, лежавшего на парковке у местного рынка, сообщает Fokus.

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