Бюджет ЕС, Brexit и защиту Балтики обсудят премьеры Швеции и Финляндии

5 октября 2019 01:23 (UTC+04:00)

Актуальные вопросы предстоящего в октябре заседания Евросовета, включая бюджет и Brexit, обсудит премьер-министр Финляндии Антти Ринне со шведским коллегой Стефаном Лёвеном в субботу в Хельсинки, сообщает финское правительство, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Дискуссии будут сосредоточены на вопросах, которые должны быть рассмотрены на заседании Европейского совета в октябре, то есть о следующих многолетних финансовых рамках ЕС на 2021-2027 годы и Brexit. Премьер-министры Ринне и Лёвен также обсудят содействие устойчивому росту. Региональные вопросы для обсуждения включают, например, вопросы защиты Балтийского моря и Арктики", - говорится в сообщении.

Это второй визит Лёвена в Финляндию за последние четыре недели. Как сообщала канцелярия финского президента, 11 сентября Лёвен вместе с коллегами из Финляндии и Норвегии обсуждал актуальные вопросы безопасности с финским главой Саули Ниинистё в его летней резиденции в местечке Наантали в 15 километрах от города Турку.

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