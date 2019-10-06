Нидерланды отказались от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Власти страны считают, что образ страны нужно обновить, поскольку Голландия в основном ассоциируется у туристов с наркотиками и амстердамским Кварталом красных фонарей.

Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды. Оно будет активно продвигаться на международных мероприятиях, например, на конкурсе Евровидение-2020.

Футбольная сборная страны также откажется от привычного для болельщиков названия во всех матчах. Ребрендинг коснется и спортсменов, которые будут представлять Нидерланды на Олимпиаде-2020 в Токио.

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