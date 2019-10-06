Глава МВД Франции отчитается перед членами парламента по атаке в префектуре Парижа

Члены парламентской комиссии Франции по разведке заслушают министра внутренних дел страны Кристофа Кастанера после того, как административный сотрудник разведуправления префектуры Парижа убил четверых коллег. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция France Info со ссылкой на сенатора Кристиана Камбона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что встреча министра с делегацией, в которую входят по четыре представителя от Национального собрания и Сената республики, пройдет в "ближайшие часы или дни" за закрытыми дверями.

Выступая в воскресенье в эфире телеканала TF1, Кастанер признал наличие проблем в парижской префектуре полиции. "Нужно будет все тщательно проанализировать, - отметил он. - Главное - понять, что произошло <...>, произошел ли сбой в системе. Если были ошибки, мы их исправим. Если были нарушения, мы за них накажем".

При этом министр подчеркнул, что "в личном деле нападавшего не было никаких элементов, указывающих на его радикальные взгляды".

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о проведении тщательных проверок в спецслужбах после этого инцидента. В интервью газете Le Journal du Dimanche глава кабмина отметил, что прежде всего проверка будет проведена в подразделении, где работал преступник, а также во всех спецслужбах и спецподразделениях, ответственных за борьбу с терроризмом.

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