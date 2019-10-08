В Лондоне ожидают завершения переговоров об условиях Brexit на этой неделе

8 октября 2019 08:17 (UTC+04:00)

Британское правительство готовится к тому, что переговоры о Brexit могут завершиться уже на текущей неделе без достижения соглашения с ЕС об условиях выхода Соединенного Королевства из сообщества. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте британский журнал The Spectator со ссылкой на источник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, переговоры, вероятно, могут завершиться неудачей, так как премьер-министр Ирландии Лео Варадкар не желает договариваться с Великобританией на условиях, предложенных Лондоном.

Кроме того, как отмечает журнал, лидеры ведущих государств ЕС, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелу Меркель, скорее всего, не станут настаивать на принятии Евросоюзом предложений Великобритании касательно Brexit без согласия со стороны Ирландии. При этом, как сообщает источник издания, если переговоры о сделке с ЕС не увенчаются успехом в течение ближайших дней, то новые предложения со стороны Лондона не последуют.

2 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру предложения Лондона по вопросу североирландской границы, который остается основным препятствием на пути к заключению соглашения об условиях Brexit. В ЕС инициативы британского правительства встретили без энтузиазма и отметили в них наличие проблемных моментов, которые должны быть устранены Лондоном. Если стороны не успеют прийти к согласию к саммиту ЕС в Брюсселе 16-17 октября, то выход Великобритании из сообщества может быть вновь отложен. Сам Джонсон неоднократно заявлял, что не будет просить об очередной отсрочке.

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