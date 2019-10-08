В Италии на треть сократится число парламентариев

Нижняя палата итальянского парламента одобрила квалифицированным большинством голосов конституционную реформу о сокращении на треть числа парламентариев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как передает во вторник новостной канал Rai News 24, за проголосовали 553 депутата из 569.

Таким образом, одобренная ранее в верхней палате (Сенате) реформа приобретает силу закона. Его обсуждение началось еще при предыдущей правящей коалиции в составе "Движения "5 звезд" и партии "Лига", которые достигли соглашения по вопросу о сокращении числа парламентариев. После распада их альянса новые союзники "Движения" (которому принадлежала инициатива реформы) из Демократической партии (ДП), ранее не поддерживавшие предложение, также присоединились к сторонникам реформы. В итоге за реформу проголосовали все крупные политические силы, включая оппозиционные партии "Вперед, Италия" и "Братья Италии", а также оказавшаяся в оппозиции "Лига".

Речь идет о том, чтобы на следующих парламентских выборах, которые должны состояться в 2023 году, избирались 200 сенаторов (вместо нынешних 315) и 400 депутатов (вместо нынешних 630). По утверждению представителей "Движения", такое сокращение числа законодателей позволит сэкономить расходы, поскольку парламентарии не только получают хорошую зарплату (до €15 тыс. ежемесячно), но и пожизненную повышенную пенсию.

Следующим этапом должна стать очередная реформа избирательного законодательства. По этому поводу уже развернулась серьезная политическая дискуссия. Кроме того, по поводу реформы парламента может быть проведен народный референдум, на который будет поставлен вопрос о согласии граждан с подобными изменениями.

Ранее бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци пытался провести конституционную реформу законодательного органа, упразднив Сенат. Однако, не имея поддержки 2/3 парламента, что требуется для конституционных реформ, он вынес вопрос на референдум, который проиграл. Итальянцы не поддержали его инициативу, и он был вынужден подать в отставку.

Последний избирательный закон был принят в 2017 году и заменил предполагавшийся на случай упразднения двухпалатной системы. В свою очередь он пришел на смену предыдущему, который был признан несоответствующим конституции. Партия "Лига" собирает подписи для проведения референдума по вопросу об избирательном законодательстве.

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