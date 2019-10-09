Президент Португалии попросил лидера Соцпартии сформировать правительство

9 октября 2019 01:07 (UTC+04:00)

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза обратился к лидеру Социалистической партии Антониу Коште с просьбой сформировать правительство. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в коммюнике, опубликованном во вторник на сайте главы государства.

В заявлении отмечается, что президент принял это решение после прошедших 6 октября парламентских выборов, на которых победа досталась Соцпартии.

По итогам волеизъявления Соцпартия получила 106 из 230 кресел в Собрании республики (однопалатном парламенте). За ней следует Социал-демократическая партия с 77 местами. "Блоку левых" досталось 19 мандатов, "Коалиции демократического единства" - 12.

Таким образом, партия Кошты не получает абсолютного большинства в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что социалистам придется заручиться поддержкой другой политической силы, чтобы добиться переизбрания Кошты на пост премьера.

58-летний Кошта занял пост главы правительства Португалии в 2015 году.

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