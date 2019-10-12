В Шотландии задержали француза, подозреваемого в убийстве всей своей семьи

12 октября 2019 05:53 (UTC+04:00)

Подозреваемого в убийстве всей своей семьи в 2011 году француза Ксавье Дюпона де Лигона задержали в аэропорту Глазго в пятницу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает французское издание Parisien.

Как сообщает издание, в пятницу де Лигон прибыл в аэропорт Глазго из парижского аэропорта имени Шарля де Голля. Подозреваемый путешествовал по чужому паспорту, украденному в 2014 году. Де Лигона обнаружили благодаря отпечаткам пальцам. Задержанный не оказал сопротивления полиции.

Де Лигон разыскивался по подозрению в убийстве жены и четырех детей в возрасте 21, 18, 16 и 13 лет, чьи тела были обнаружены вместе с телами двух собак семьи закопанными в саду их дома в городе Нант на западе Франции в апреле 2011 года. Когда их нашли, мужчина уже исчез. Полиция также нашла сообщение, которое он отправил в 2010 году и в котором он рассказал, что хочет убить свою семью. Событие вызвало широкий резонанс во французском обществе.

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