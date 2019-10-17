Протестующие в Барселоне блокируют улицы мусорными баками

Правоохранительные органы в Барселоне вытесняют протестующих, которые пришли к зданию департамента внутренних дел при правительстве Каталонии. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, слышны звуки петард, в небе барражируют вертолеты.

Манифестанты с закрытыми лицами блокируют улицы мусорными баками. С ними вступают в конфронтацию прохожие. Подходы к зоне протестов блокированы почти со всех сторон.

По предварительным данным, в акции участвуют 22 тыс. человек.

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