В центре Барселоны началась акция протеста

20 октября 2019 21:33 (UTC+04:00)

Тысячи человек собрались вечером в воскресенье недалеко от центра Барселоны на очередную акцию протеста, волна которых в последние дни захлестнула Каталонию, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, между полицейским кордоном и толпой протестующих установлено металлическое заграждение. Люди продираются сквозь толпу, неся в руках наполненные мусором пластиковые пакеты, чтобы затем перебросить их за заграждение.

В настоящее время акция проходит в относительно спокойной атмосфере, толпа выкрикивает призывы освободить политических заключённых. Появление в небе над местом акции полицейского вертолета вызывает всплеск оскорбительных выкриков и непристойных жестов со стороны стоящих на земле.

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