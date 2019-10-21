Министр обороны ФРГ заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии

21 октября 2019 21:41 (UTC+04:00)

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с инициативой создать международную зону безопасности в Сирии на границе с Турцией с привлечением Москвы и Анкары. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, она заявила в понедельник агентству DPA.

Крамп-Карренбауэр отметила, что согласовала свое предложение с канцлером Ангелой Меркель и представит его западным союзникам на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24-25 октября. "Вопрос, как может выглядеть это решение, заключается в создании контролируемой международным сообществом зоны безопасности при привлечении Турции и России с целью деэскалации ситуации, с целью продолжения борьбы против террора "Исламского государства", с целью обеспечения возможности реального продолжения только что начавшегося конституционного процесса [в Сирии]"- сказала она.

По ее мнению, ситуация в Сирии наносит ущерб интересам Германии и Европы в сфере безопасности. В этой связи "исходящие от Германии импульс и политическая инициатива" в НАТО "имеют смысл", полагает министр. Крамп-Карренбауэр также отметила, что в случае согласия со стороны партнеров решение о возможном участии бундесвера в усилиях по созданию такой зоны безопасности должен принимать парламент страны.

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