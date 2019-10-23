Евросоюз пока не решил, насколько готов отложить Brexit

23 октября 2019 22:36 (UTC+04:00)

Евросоюз пока не определился с ее возможной длительностью, хотя страна попросила перенести свой уход из ЕС до 31 января с 31 октября, сообщил РИА Новости, как передает Trend, источник в ЕС.

Ранее Великобритания попросила ЕС перенести дату Brexit с 31 октября на 31 января. Послы 27 стран ЕС провели в среду вечером первое неформальное обсуждение отсрочки Brexit, но официальных решений принято не было. При этом все ее участники согласились с необходимостью отложить выход Британии из союза, чтобы избежать Brexit без сделки.

"Длительность отсрочки все ещё обсуждается", - сказал источник.

Ранее источник сообщал, что отсрочка может быть плавающей - то есть Brexit может наступить раньше оговоренной даты, если стороны сумеют быстрее ратифицировать договор о его условиях.

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