В Британии подтвердили, что погибшие в грузовике были гражданами Китая

24 октября 2019 15:52 (UTC+04:00)

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии.

"Из них 38 были взрослыми, одна - молодой девушкой. Ранее мы сообщали, что это мог быть подросток. В настоящее время мы можем подтвердить, что восемь погибших были женщинами, 31 - мужчинами. Все они китайские граждане. Мы задержали мужчину по подозрению в убийстве, он находится под стражей", - говорится в заявлении полиции графства Эссекс.

Полиция также просит СМИ воздержаться от спекуляций относительно личности задержанного и не сообщает никакой информации о нем.

"Также мы подтверждаем, что в связи с этим делом проводятся обыски по трем адресам в графстве Арма (Северная Ирландия)", - говорится в заявлении.

Грузовик с телами погибших вывезен из промзоны, где был обнаружен, для дальнейших следственных действий. Эксперты готовятся провести вскрытие тел, чтобы официально установить причину смерти.

"Каждое тело должно пройти полный процесс работы коронера по установлению причин смерти. Только потом мы начнем пытаться установить личности погибших. Это сложная процедура, и на данный момент мы не знаем, как много времени потребуется на ее проведение", - отмечает полиция.

Ранее центр консульской поддержки и защиты при МИД КНР сообщил, что сотрудники китайского посольства едут на место происшествия, чтобы оценить ситуацию.

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